Bayer Leverkusen na final da Taça alemã após bater equipa sensação da prova

O médio alemão Kerem Demirbay foi a grande figura do jogo, ao fazer as três assistências para os golos do Bayer Leverkusen, que jogou na condição de visitante e que marcou aos 11 minutos, por intermédio do atacante francês Moussa Diaby, aos 19 pelo avançado argentino Lucas Alario, e aos 58 pelo médio alemão Karim Bellarabi.



O Saarbrüken, que milita nos campeonatos regionais (quarta divisão), foi o 'tomba gigantes' da edição deste ano da taça alemã, tendo afastado da prova emblemas como o Colónia ou o Fortuna Düsseldorf.



A final da Taça da Alemanha vai disputar-se em 04 de julho, com o Bayer Leverkusen a defrontar o vencedor da partida entre o Bayern Munique e o Eintracht Frankfurt, dos internacionais portugueses André Silva e Gonçalo Pa