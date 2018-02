Bayer Leverkusen nas "meias" da Taça da Alemanha

Mário Aleixo - RTP 07 Fev, 2018, 07:50 / atualizado em 07 Fev, 2018, 07:50 | Futebol Internacional

Logo nos instantes iniciais da partida, o Werder Bremen construiu uma valiosa vantagem no duelo dos quartos de final, com golos de Kruse, de grande penalidade, aos quatros minutos, e do avançado norte-americano Johannsson, aos oito, mas o Bayer acabaria por recuperar.



Ainda na primeira parte, aos 31 minutos, Brandt reduziu a diferença e o médio germânico repetiu o gesto aos 55, colocando a eliminatória empatada e a ter que ser decidida em tempo extra.



No prolongamento, Bellarabi confirmou a reviravolta no marcador, aos 111 minutos, e, aos 118, assistiu Havertz, no golo que confirmou o apuramento da equipa da casa. Nessa altura, o Werder Bremen já estava lançado no ataque, à procura de pelo menos levar a decisão para as grandes penalidades.

Bayern goleou um adversário frágil

A formação de Leverkusen, que venceu a Taça da Alemanha pela última vez em 1992/93, juntou-se nas "meias" ao Bayern Munique, que teve uma tarefa bem mais fácil, com uma goleada por 6-0 no terreno do Paderborn, equipa que milita no terceiro escalão, com um "bis" de Robben.



Na casa do líder da terceira divisão germânica, o internacional holandês marcou aos 86 e 88 minutos, fechando a contagem para os bávaros, que continuam à procura de conquistar o troféu pela 19.ª vez na sua história.



Além dos dois golos, Robben assistiu o francês Coman, aos 19 minutos, para o primeiro golo do Bayern, numa primeira parte em que o polaco Lewandowski, aos 25, e Kimmich, aos 42, também marcaram.



Na segunda parte, antes do 'bis' de Robben, o francês Tolisso contribuiu para goleada, com um remate certeiro aos 55 minutos.



A noite não foi perfeita para o Bayern Munique, já que o avançado Thomas Muller foi obrigado a ser substituído ainda durante a primeira parte, devido a lesão, e poderá desfalcar os bávaros nos próximos jogos, incluindo frente ao Besiktas, nos oitavos de final da Liga dos Campeões.



A eliminatória fica completa esta quarta-feira, com os duelos Eintracht Frankfurt-Mainz e Schalke 04-Wolfsburgo.



O Borussia Dortmund, atual detentor do troféu, já foi eliminado.