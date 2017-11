Bayer Munique bate Dortmund por 3-1 e consolida liderança da liga alemã

Lusa 04 Nov, 2017, 19:50 | Futebol Internacional

O holandês Arjen Robben adiantou a equipa de Munique no marcador, aos 16 minutos, com o polaco Robert Lewandowski a ´bisar´, aos 37 e 67 minutos.



O Dortmund reduziu aos 88 minutos, por intermédio do espanhol Marc Bartra.



Após a vitória de hoje, a equipa comandada por Jupp Heynckes soma 26 pontos, mais quatro do que o Leipzig e seis do que o Dortmund.