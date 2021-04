Bayern a uma vitória do título de campeão da Alemanha

Se o Bayern está próximo de confirmar mais um título de campeão, o lanterna-vermelha Schalke viu já confirmada a despromoção ao segundo escalão, 30 anos depois de ter garantido o regresso à divisão principal, em 1991.

Com o internacional português Gonçalo Paciência no "onze", o Schalke somou a 21.ª derrota no campeonato, no reduto do Arminia Bielefeld, por 1-0, com um golo de Fabian Klos, aos 50 minutos, e já não tem qualquer possibilidade de abandonar os lugares de descida, uma vez que faltam disputar 12 pontos e os "mineiros" estão a 13 do Hertha, equipa situada no 16.º posto, que dá ainda acesso ao "play-off" de manutenção.