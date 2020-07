Bayern conquista 18.ª Taça da Alemanha e alcança a `dobradinha`

No Estádio Olímpico de Berlim, o austríaco David Alaba inaugurou o marcador aos 16 minutos, num livre direto superiormente executado, e Serge Gnabry dilatou a vantagem dos bávaros, aos 24, dando sequência a um bom passe de Joshua Kimmich.



No segundo tempo, o polaco Robert Lewandowski fez o terceiro golo do Bayern, aos 59 minutos, beneficiando de um erro ‘monumental’ do guarda-redes Lukas Hradecky, mas Sven Bender alimentou a ténue esperança dos ‘farmacêuticos', aos 63.



O ‘inevitável' Lewandowski viria a ‘bisar', aos 89 minutos, chegando aos 51 golos na presente temporada, antes de Kai Havertz atenuar o desaire do Leverkusen, aos 90+5, na marcação de uma grande penalidade.



Depois de ter arrecadado o oitavo título seguido de campeão da Alemanha, o Bayern de Munique revalidou o troféu na Taça, alcançando a segunda ‘dobradinha' consecutiva e a 13.ª da história do clube.



Conquistados estes dois troféus, a equipa comandada por Hans-Dieter Flick vira a ‘mira' para a Liga dos Campeões, na qual vai receber o Chelsea, em agosto, na segunda mão dos oitavos de final, após ter vencido em Londres, por 3-0.



O conjunto da Baviera procura vencer o segundo ‘triplete' (campeonato, Taça e ‘Champions') do seu historial, algo que apenas conseguiu em 2012/13, sob o comando do treinador Jupp Heynckes.