Bayern de Munique "desaprova" anúncio de saída do técnico Hansi Flick

"O Bayern de Munique desaprova a comunicação unilateral de Hansi Flick”, refere o clube bávaro em comunicado, explicando que tinha decidido, em acordo com o treinador, não falar sobre o assunto nesta altura.



O clube alemão confirma que foi informado esta semana pelo treinador da sua vontade de rescindir o contrato no final da temporada, contrato esse que só termina em 2023.



Hansi Flick, treinador do Bayern de Munique, anunciou no sábado a intenção de deixar o clube após o final desta época.



Em declarações ao canal Sky, após a vitória por 3-2 sobre o Wolfsburgo, Flick adiantou que informou o clube da intenção e que também deu conta ao plantel do seu desejo de sair.



"Anunciei à equipa que informei o clube, esta semana, da intenção de terminar o contrato no final da época. Não foi uma decisão fácil para mim", disse o técnico.



Questionado sobre o possível futuro como selecionador da Alemanha, assegurou que nada ainda está decidido.



"É a minha decisão, tomada após uma reflexão amadurecida. As razões, expliquei-as internamente, e isso vai ficar no foro interno", explicou Flick, que tem estado em litígio com Hasan Salihamidzic, diretor desportivo do Bayern, desde há algumas semanas.



Quanto a eventuais contactos com Oliver Bierhoff, diretor da Federação Alemã de Futebol (DFB), no sentido de substituir Joachim Löw após o Euro2020, não confirmou o quadro: "O meu futuro não está ainda claro. Não houve conversas com Oliver Bierhoff".



O atual treinador dos bávaros, que na última época ganhou campeonato e a Taça na Alemanha, bem como a Liga dos Campeões e o Mundial de clubes, já foi adjunto de Löw na seleção, entre 2006 e 2014.