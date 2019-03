Bayern e Dortmund vencem e continuam `colados` na liderança da `Bundesliga`

Lusa Comentários 09 Mar, 2019, 18:11 | Futebol Internacional

Na deslocação a Wolfsburgo, os bávaros aplicaram uma goleada ao sétimo classificado, com golos de Serge Gnabry (34 minutos), Robert Lewandowski (37 e 85), James Rodríguez (52), Thomas Müller (76) e Joshua Kimmich (82).



O internacional português Renato Sanches começou no banco de suplentes do Bayern, tendo sido lançado pelo técnico Nico Kovac aos 74 minutos, para o lugar do colombiano James Rodríguez.



Em vésperas de receber o Liverpool, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, o Bayern somou a quinta vitória seguida na ‘Bundesliga’ e, apesar de estar em igualdade pontual com o Borussia Dortmund, ambos com 57 pontos, subiu ao primeiro lugar, uma vez que passou a ter melhor diferença de golos do que o rival.



Na receção ao Estugarda, o Dortmund, com Rapahel Guerreiro de início, venceu por 3-1, mas teve de esperar pelos últimos minutos para selar o triunfo.



O ‘capitão’ Marco Reus inaugurou o marcador, aos 62 minutos, de grande penalidade, mas Marc-Oliver Kempf empatou para os visitantes, aos 71.



O espanhol Paco Alcácer acabaria por dar nova vantagem ao Borussia, aos 84 minutos, antes de o norte-americano Christian Pulisic - que minutos antes tinha rendido Raphael Guerreiro – confirmar o triunfo da formação ‘amarela’, aos 90+2.



Já o Leipzig, com o extremo Bruma a ser lançado na segunda parte, não saiu de um ‘nulo’ frente ao Augsburgo, 15.º colocado, e pode ser igualado pelo Borussia Mönchengladbach, que hoje visita o Mainz.



O Friburgo bateu o Hertha de Berlim por 2-1, com o avançado Vedad Ibisevic em destaque, ao marcar dois golos, mas um deles na própria baliza. Niclas Petersen adiantou o Friburgo, aos 27 minutos, e o bósnio repôs a igualdade, aos 76, só que, quatro minutos volvidos, cabeceou na direção da própria baliza, dando o triunfo à equipa da casa.