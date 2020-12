Bayern e Leipzig empatam a três em jogo frenético na Bundesliga

No jogo grande da 10.ª jornada, o Leipzig esteve perto de subir à liderança da Bundesliga, mas Muller, que bisou na partida, salvou os campeões da derrota, aos 75 minutos.



Num encontro frenético, Nkunku deu vantagem aos forasteiros, aos 19 minutos, mas o médio inglês Musiala, de apenas 17 anos, refez a igualdade, aos 30. Muller deu a volta ao marcador, aos 34, mas o holandês Kluivert, aos 36, e o sueco Forsberg, aos 48, protagonizaram nova ‘cambalhota’ na partida.



Foi preciso chegar aos 75 minutos para Muller, de 31 anos, salvar o Bayern Munique da derrota, num resultado que mantém a equipa de Hans-Dieter Flick no topo da Bundesliga, com 23 pontos, mais dois do que o Leipzig.



O grande beneficiado deste empate pode ser o Bayer Leverkusen, que joga no domingo no campo do último classificado, o Schalke 04, de Gonçalo Paciência, e que, em caso de vitória, se isola no segundo posto, a apenas um ponto do Bayern.