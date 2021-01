Bayern goleia, André Silva `bisa` pelo Eintracht

Em Munique, os bávaros retribuíram a goleada que tinham sofrido em Hoffenheim, logo à segunda jornada, e chegaram ao intervalo a vencer por 2-1, com golos de Jerôme Boateng (32 minutos) e Thomas Müller (43), antes de Andrej Kramaric reduzir para os visitantes, aos 44.



No segundo tempo, o líder dos goleadores na Alemanha, o ‘inevitável’ Robert Lewandowski, anotou o 24.º golo na prova e aumentou a vantagem do Bayern, aos 57 minutos, cabendo a Serge Gnabry fixar o resultado, aos 63.



Os campeões germânicos somaram a quarta vitória seguida na Bundesliga e seguem firmes na liderança, com 45 pontos, mais 10 do que o Leipzig (35), segundo colocado, que hoje recebe o Bayer Leverkusen (32), quarto.



O terceiro posto do pódio é agora ocupado pelo Eintracht Frankfurt (33 pontos), que atravessa a melhor fase da temporada e arrecadou a sexta vitória nas últimas sete jornadas. Na receção ao Hertha, o conjunto de Frankfurt operou a reviravolta e venceu por 3-1, com dois golos de André Silva.



O polaco Krzysztof Piatek adiantou os visitantes, aos 66 minutos, só que André Silva, aos 67, e o austríaco Martin Hinteregger, aos 85, deram a volta ao marcador, que seria fixado aos 90+5, numa grande penalidade convertida pelo avançado luso, que ‘bisou’ pela quinta vez esta época (a segunda seguida) e é o segundo melhor marcador da competição, com 16 tentos.



O Borussia Dortmund bateu em casa o Ausgburgo, por 3-1, depois de ter começado a perder, com um golo de Andre Hahn, aos 10 minutos. Apesar de o norueguês Erling Haaland ter falhado uma grande penalidade, o Dortmund acabou por dar a volta por Thomas Delaney, aos 26 minutos, e Jadon Sancho, aos 63, este assistido pelo internacional luso Raphaël Guerreiro.



Aos 75 minutos, Felix Uduokhai fez um autogolo e consumou a vitória do Dortmund, que não vencia há três jornadas e, assim, subiu provisoriamente ao quinto lugar, com 32 pontos, os mesmos do Leverkusen e do Wolfsburgo, que é sexto e só joga no domingo.



Com 32 pontos surge também o Borussia Mönchengladbach, que empatou 1-1 na visita ao Union Berlim, com o francês Alassane Plea a anular, aos 59 minutos, o tento inaugural da formação da capital, marcado por Robin Knoch, aos 31.



No outro jogo do dia, o Werder Bremen cedeu uma igualdade 1-1 diante do lanterna-vermelha, Schalke.