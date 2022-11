Bayern goleia e consolida liderança, Dortmund perde em Wolfsburgo e atrasa-se

A 'máquina bávara' voltou a 'triturar' um adversário, desta vez o Werder Bremen, que saiu sob o peso de uma derrota pesada, por 6-1, na qual a principal figura foi o internacional alemão Serge Gnabry, autor de um 'hat-trick', aos 22, 28 e 82 minutos.



De resto, o líder da Bundesliga chegou cedo ao golo pelo jovem internacional alemão Jamal Musiala, o Werder Bremen ainda respondeu com o golo do empate, aos 10, pelo médio Anthony Jung, mas a partir daí só deu mesmo Bayern, com mais dois golos de Leon Goretzka, aos 31, e do avançado francês Mathys Tel, aos 84.



Antes a goleada, o Bayern ainda desperdiçou uma grande penalidade, aos 18 minutos, por Choupo-Moting, e pouco depois, aos 20, perdeu o senegalês Sadio Mané, que saiu lesionado, a menos de 15 dias do início do Mundial de 2022.



Destaque nesta jornada para a derrota do candidato ao título Borussia Dortmund, em casa do Wolfsburgo, que marcou a abrir, aos seis minutos, pelo central neerlandês Mickey van de Ven, e a fechar, aos 90+2, pelo avançado Lukas Nmecha.



O internacional português Raphaël Guerreiro, que deve integrar a lista final de convocados do selecionador Fernando Santos para o Mundial2022, a divulgar na quinta-feira, foi titular e jogou os 90 minutos.



Nos outros jogos de hoje da 14.ª jornada, realce para a preciosa vitória do Estugarda na luta pela manutenção, ao vencer o Hertha de Berlim com um golo do central grego Constantinos Mavropanos, aos 90+8 minutos, que fixou o 2-1 final.



No entanto, a equipa de Estugarda marcou logo aos três minutos, pelo guineense Serhou Guirassy, após assistência do avançado português Tiago Tomás, e viu o Hertha empatar aos nove, pelo avançado belga Dodi Lukebakio, empate que persistiria até aos 90+8.



Esta vitória permitiu ao Estugarda sair da zona de despromoção e subir ao 13º lugar, com 14 pontos (14 jogos), empurrando o Hertha para baixo da 'linha de água', em 16.º, com 11 (14).



Finalmente, o Bochum venceu na receção ao Borussia Mönchengladbach, por 2-1, seguindo no penúltimo e 17.º lugar, com 10 pontos.



A Bundesliga é liderada pelo Bayern de Munique, com 31 pontos (14 jogos), seguido do Friburgo, com 27 (13), do Union Berlin, com 26 (13), do Dortmund, com 25 (14), do Eintracht Frankfurt, com 23 (13), e do Leipzig, em sexto, com 22 (13).