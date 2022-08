Bayern já lidera isolado a Bundesliga

O campeão germânico voltou a mostrar um envolvente 'festival' de futebol ofensivo, a confirmar de novo que tem as boas soluções para ultrapassar a perda do goleador polaco Robert Lewandowski.



No fecho da terceira jornada, os bávaros atingem nove pontos, mais dois que Borussia Moenchengladbach, Union Berlim e Mainz.



A goleada sobre o último classificado da Bundesliga começou a formar-se cedo, com o golo inaugural de Leroy Sané (sete minutos). Não se esperou muito para ver Matthijs de Ligt (25), e Kingsley Coman (33) ampliarem para um resultado já 'severo'.



A equipa treinada por Julian Nagelsmann voltou aos golos com um 'bis' de Sadio Mané (42 e 60, este de grande penalidade) e Serge Gnabry fechou as contas aos 76, já depois de Christian Gamboa ter 'ajudado' com um autogolo, aos 69.



Muito eficaz no ataque, mesmo sem estar assente no talento de um goleador nato, como Lewandowski, o Bayern tem 15 golos apontados em apenas três jogos.



No outro jogo do dia da Bundesliga, Eintracht Frankfurt e Colónia empataram, 1-1.



Daichi Kamada adiantou o Eintracht, aos 71 minutos, após o que Thielman repôs a igualdade, aos 82.