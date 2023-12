Bayern mantém distância para o líder Leverkusen

Em destaque esteve o internacional inglês Harry Kane, atual melhor marcador da Bundesliga com 20 golos, que marcou os dois primeiros golos, aos dois e aos 55 minutos, cabendo ao central sul-coreano Kim Min-Jae a autoria do terceiro, aos 63.O Bayern ainda viu dois golos não serem sancionados aos 25 e 45+2 minutos, ambos por posição de fora de jogo, o primeiro por Kim Min-Jae e o segundo por Thomas Müller.O internacional português Raphaël Guerreiro não só foi titular no Bayern como jogou os 90 minutos, não como defesa esquerdo, mas na posição de médio.Com este triunfo perante uma das revelações do campeonato, os bávaros recuperam os quatro pontos de atraso que tinham antes do início desta jornada para o Bayer Leverkusen, que derrotou hoje o Eintracht Frankfurt , por 3-0, em casa.O Bayer Leverkusen lidera a Bundesliga com 39 pontos, seguido do Bayern de Munique, com 35, do Leipzig, com 32, do Estugarda, com 31, e do Borussia Dortmund, em quinto lugar, com 26.