Bayern mantém liderança da `Bundesliga`, após `nulo` com o `vice` Leipzig

No jogo ‘grande’ da ronda, as duas formações ficaram-se apenas pelas ‘intenções’, sendo que a situação mais flagrante de toda a partida pertenceu ao Leipzig, quando Timo Werner desperdiçou um golo ‘feito’, no segundo tempo.



O encontro ficou marcado, nos bávaros, pelo regresso do lateral francês Lucas Hernández aos relvados, quatro meses depois de se ter lesionado num tornozelo.



Pela primeira vez, o Bayern não marcou qualquer golo numa partida da presente edição da ‘Bundesliga’, mas conseguiu manter o primeiro lugar, com 43 pontos, mais um do que o Leipzig, embora ambas as equipas estejam agora à mercê do Borussia Mönchengladbach.



O ‘Gladbach’, que é terceiro, com 39 pontos, tem menos um jogo, uma vez que a receção ao Colónia, que estava marcada para hoje, foi adiada, devido ao mau tempo que está a assolar o norte da Europa.