Bayern Munique admite saída de Renato Sanches

Lusa 26 Ago, 2017, 18:59 | Futebol Internacional

"Ele (Renato Sanches) pediu ao treinador Carlo Ancelotti para não ser convocado frente ao Werder Bremen para poder estudar algumas ofertas que tem. O treinador disse que sim", afirmou o diretor desportivo do Bayern Munique, o ex-jogador Hasan Salihamidzic.



Pouco utilizado na última temporada, o antigo médio do Benfica, de 20 anos, voltou a perder espaço no plantel dos bávaros com a chegada do francês Tolisso.



A imprensa alemã aponta que Liverpool e Chelsea estão interessados em contar com Renato Sanches.