Bayern Munique campeão alemão pela sexta vez consecutiva

Lusa Comentários 07 Abr, 2018, 16:33 / atualizado em 07 Abr, 2018, 16:34 | Futebol Internacional

O francês Corentin Tolisso (32 minutos), o colombiano James Rodríguez (38), o holandês Arjen Robben (62) e Sandro Wagner (87) marcaram os golos dos comandados de Jupp Heynckes, ex-treinador do Benfica, depois do autogolo de Niklas Sule (18).

A cinco jornadas do fim, os bávaros, que somam 72 pontos, contra 52 do Schalke 04 (menos um jogo), reforçaram o recorde de títulos consecutivos e passaram a contar mais 19 troféus do que o Nuremberga, segundo do `ranking`, com apenas nove.