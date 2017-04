Bayern Munique cede segundo empate consecutivo na liga alemã

Lusa 22 Abr, 2017, 17:32 | Futebol Internacional

Depois de há uma semana ter empatado sem golos com Bayer Leverkusen e de na terça-feira ter sido afastado da Liga dos Campeões pelo Real Madrid, a formação orientada por Carlo Ancelotti voltou a perder pontos.



O Mainz, que subiu provisoriamente do 15.º para o 13.º lugar, inaugurou o marcador logo aos três minutos, com um golo de Bojan Krkic.



Com o internacional português Renato Sanches no banco, os bávaros, que na terça-feira foram derrotados por 4-2 no terreno do Real Madrid, restabeleceram o empate, aos 18 minutos, com um golo de Arjen Robben.



Ainda no primeiro tempo, aos 43 minutos, Daniel Brosinki converteu uma grande penalidade, a punir falta de Joshua Kimmich sobre Frank Willenborg.



O tetracampeão germânico, que na 33.ª e penúltima jornada visita o Leipzig, chegou ao empate aos 73 minutos, com um tento de Thiago Alcantara após passe de Arjen Robben.



Num jogo de 'aflitos', o Darmstadt, lanterna-vermelha venceu o Hamburgo, 15.º da tabela por 2-1, com golos de Aytac Sulu e Felix Plate, aos 51 e 53 minutos, respetivamente. Já em tempo de descontos (90+3), Fabian Holland apontou na própria baliza.



O Werder Bremen venceu por 4-2 no terreno do Ingolstadt, penúltimo da tabela, e subiu ao sexto lugar, o último que dá acesso às competições europeias, aproveitando da melhor forma o empate, conseguido na sexta-feira, do Colónia (0-0), agora sétimo, na visita ao Hoffenheim.



O Hertha Berlim mantém-se seguro no quinto posto, depois de hoje ter vencido em casa o Wolfsburgo por 1-0, com um golo de Vedad Ibisevic, aos 59 minutos.



Na luta por um lugar europeu mantém-se o Frankfurt, que venceu em cada o Augsburgo, antepenúltimo da tabela, por 3-1.



Ainda hoje o Borussia Dortmund, quarto classificado, visita o Borussia Mönchengladbach.



A jornada fica completa no domingo com a receção do Friburgo ao Bayer Leverkusen, e com a visita do Leipzig ao Schalke 04.



Em caso de vitória, o Leipzig, que este ano subiu à 'Bundesliga' pode reduzir para seis a diferença pontual para o Bayern Munique.