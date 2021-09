Bayern Munique `cilindra` em Leipzig com novo golo de Lewandowski

O polaco, Bola de Ouro em 2020, marcou hoje pelo 17.º jogo seguido pelo Bayern, reforçando um recorde que tinha batido em agosto, ao superar o registo de Gerd Müller, que morreu em 15 de agosto, e que em 1969/70 tinha marcado em 15 jogos consecutivos.



'Lewa', de 33 anos, marca de forma consecutiva desde 15 de fevereiro, num empate 3-3 com o Arminia Bielefeld, e hoje inaugurou o marcador, aos 12 minutos.



Na segunda parte, o eneacampeão alemão 'abriu o livro' e fez mais três golos, aos 47, 54 e 90+2, por Jamal Musiala, Leroy Sané e pelo avançado camaronês Choupo-Moting, respetivamente, com o Leipzig a responder apenas com um golo do médio austríaco Conrad Laimer.



O internacional português André Silva, segundo melhor marcador da Bundesliga da época transata, apenas atrás de Lewandowski, ainda bateu Neuer, mas o golo não foi validado por fora de jogo 'tirado' pelo videoárbitro (VAR).



Com este triunfo, o Bayern segue em segundo lugar, com 10 pontos, menos dois do que o líder isolado, Wolfsburgo, com 12, enquanto o Borussia Dortmund, adversário do Sporting no Grupo C da Liga dos Campeões, segue em terceiro, com nove pontos, os mesmos do quarto, o Mainz.



Entretanto, nos restantes jogos de hoje, destaque para o futebolista português Raphaël Guerreiro, que marcou hoje no triunfo do Borussia Dortmund por 4-3 na visita ao Bayer Leverkusen.



A equipa de Dortmund recuperou de três desvantagens e, na primeira vez em que esteve na frente, segurou os três pontos, que lhe permitem estar, provisoriamente, no segundo posto com os mesmos nove pontos do Mainz, a três do Wolfsburgo que ganhou por 2-0 na visita ao Greuther Fürth, que soma apenas um ponto.



Guerreiro, em livre direito ao ângulo da baliza do Bayer Leverkusen, fez o empate a 3-3, aos 71 minutos, quatro antes de a 'estrela' norueguesa Erling Haaland consumar a reviravolta, convertendo um penálti decidido pelo VAR.



Com um remate entre os defesas, em plena área, o jovem médio Florian Wirtz tinha inaugurado o marcador para os anfitriões, aos nove minutos, porém Haaland empatou, de cabeça, aos 37.



O VAR ainda anulou um golo aos visitantes, assinalando uma falta, facto aproveitado pelo Bayer Leverkusen para recuperar a vantagem, num contra-ataque finalizado, pelo avançado checo Patrik Schick, aos 45+1.



Julian Brandt, com receção vistosa e posterior remate sem defesa, voltou a igualar aos 49, contudo o francês Moussa Diaby, com um disparo à entrada da área, seis minutos depois, deu a derradeira vantagem ao Leverkusen, que lidera um trio no quinto lugar, com sete pontos.



Lukas Nmecha, aos 10 minutos, e o holandês Wout Weghors, aos 90+1, materializaram o quarto êxito consecutivo do Wolfsburgo na prova, o pleno de vitórias.



O Mainz também voltou a vencer, impondo-se pelos mesmos 2-0, no terreno do Hoffenheim, com tentos de Jonathan Burkardt, aos 21, e do dinamarquês Marcus Ingvartsen, aos 77.



O Colónia empatou em Friburgo, já que depois de estar a vencer por 1-0, ficou reduzido a 10 elementos aos 74, por expulsão de Kainz, e, aos 89, o defesa Rafael Czichos fez autogolo.



Os anfitriões somam oito pontos, enquanto os forasteiros têm sete.



Union Berlim e Ausgsburgo empataram 0-0.