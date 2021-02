Bayern Munique confirma contratação de Upamecano por cinco épocas

“Dayot será uma parte muito importante na estrutura da nossa equipa durante os próximos anos. Sabíamos que tínhamos forte concorrência [de outros clubes], pois, apesar de Upamecano ser muito jovem, tem já uma qualidade excecional”, observou o diretor desportivo do Bayern, Hasan Salihamidzic.



Em declarações publicadas no sítio oficial do líder do campeonato germânico na Internet, Salihamidzic, que já tinha anunciado a contratação de Upamecano, de 22 anos, revelou que o Bayern manteve “conversações intensivas” com o jogador e os seus representantes “durante vários meses”.



O Bayern Munique pagou o valor da cláusula de rescisão do contrato do defesa francês com o Leipzig - que expira em 2023 -, cifrada em 42,5 milhões de euros, e procura dessa forma suprir a provável saída do central austríaco David Alaba.



Upamecano tem sido titular indiscutível durante a temporada 2020/21 no centro da defesa do Leipzig, que ocupa o segundo lugar da liga alemã, a quatro pontos de distância do Bayern Munique, mas com mais um jogo realizado.