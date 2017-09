Bayern Munique de regresso às vitórias no campeonato alemão

Lusa 16 Set, 2017, 17:35 / atualizado em 16 Set, 2017, 17:35 | Futebol Internacional

Depois de ter sido surpreendido na jornada anterior, pelo Hoffenheim, adversário do Sporting de Braga na Liga Europa, o Bayern somou a terceira vitória e reaproximou-se dos lugares da frente - está provisoriamente em segundo, apenas atrás do Hannover 96, que tem 10 pontos.



Joshua Kimmich fez três assistências para golo, assinados por Thomas Muller (11), Arjen Robben (23) e Robert Lewandowski (77), e só não esteve na jogada do primeiro golo do avançado polaco, aos 50.



Quem também subiu na tabela foi o Schalke04, que venceu no terreno do Werder Bremen por 2-1. Tal como o Bayern, chegou aos nove pontos, mas com pior diferença de golos.



Outra vitória fora, igualmente por 2-1, foi a do Augsburgo em Frankfurt, sobre o Eintracht. No outro jogo da tarde de hoje, o Estugada recebeu e venceu o Wolsburgo, por 1-0.



A Bundesliga ainda terá mais um jogo no dia, com a receção do Leipzig, de Bruna, ao Borussia Mönchengladbach, e se ganhar também atinge o patamar dos nove pontos.