Bayern Munique despede treinador Carlo Ancelotti, após derrota com PSG

"Depois de uma análise interna à derrota de 3-0 na Liga dos Campeões, em Paris, o Bayern Munique libertou das suas funções o treinador Carlo Ancelotti", refere num breve comunicado a direção do clube pentacampeão em título da 'Bundesliga'.



O assistente francês de Carlo Ancelotti e ex-jogador do clube bávaro Willy Sagnol foi o escolhido para substituir internamente o treinador transalpino, que chegou ao Bayern em julho de 2016.



Carlo Ancelotti, de 58 anos, que substituiu o espanhol Pep Guardiola, conquistou ao serviço do Bayern Munique uma 'Bundesliga' (2016/17) e duas Supertaças da Alemanha (2016 e 2017).



Ancelloti deixa o campeão alemão na terceira posição da 'Bundesliga', com 13 pontos, a três do líder Borussia Dortmund (16), e em segundo no Grupo B da Liga dos Campeões, com três pontos, os mesmo dos escoceses do Celtic e menos três face ao Paris Saint-Germain.