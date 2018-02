Bayern Munique empata, mas continua com confortável vantagem na liderança

Lusa Comentários 24 Fev, 2018, 17:43 | Futebol Internacional

Na receção ao 11.º classificado, os pentacampeões germânicos protagonizaram um festival de oportunidades falhadas e não passaram do 'nulo', tendo provisoriamente aumentado para 20 pontos a vantagem sobre o Borussia Dortmund, segundo classificado, que só entra em campo na segunda-feira.



Mesmo que a equipa em que atua o português Raphael Guerreiro vença na receção ao Ausgsburgo, o Bayern Munique mantém uma confortável 'almofada' no topo da 'Bundesliga' e perto de assegurar o sexto título consecutivo.



Por seu lado, o Hertha juntou-se ao Wolfsburgo na lista de equipas que conseguiram roubar pontos ao emblema bávaro em sua casa.



Nos outros embates, destaque para o Borussia Mönchengladbach, que subiu ao sétimo posto e reforçou a candidatura às competições europeias, com um triunfo por 1-0 no terreno do Hannover, graças a um golo de Kramer, aos 72 minutos.



O Estugarda, ainda sem Carlos Mané, que continua a recuperar de uma grave lesão no joelho, venceu em casa o Eintracht Frankfurt e ficou ainda mais 'descansado' na tabela, estando já sete pontos acima da zona de descida, no 12.º lugar.



Evidência ainda para o empate a um entre Hoffenheim e Friburgo, num duelo entre equipas do meio da tabela.