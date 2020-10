Bayern Munique empresta Michael Cuisance ao Marselha, de André Villas-Boas

O campeão alemão e europeu de futebol, Bayern Munique, confirmou hoje o empréstimo do médio Michael Cuisance ao Marselha por um ano, reforçando o meio-campo do adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, treinado por André Villas-Boas.