Bayern Munique exerce direito de opção sobre Kingsley Coman

Lusa 27 Abr, 2017, 15:49 | Futebol Internacional

Os bávaros acionaram a cláusula de opção para garantirem o jogador, de 20 anos, até 30 de junho de 2020, num negócio que obrigará o Bayern Munique a pagar de 21 milhões de euros ao clube italiano.



"Kingsley é uma peça importante no futuro da nossa equipa, por isso decidimos acionar a nossa opção de compra", disse o ex-futebolista Karl-Heinz Rummenigge, presidente do Conselho Executivo do Bayern.



O técnico italiano Carlo Ancelotti dispõe na equipa bávara de um leque de 'estrelas' internacionais, mas muitos desses jogadores já estão na faixa etária dos 30, como são os casos de Robben, Ribéry, Xabi Alonso ou Lahm.



Alonso e Lahm já anunciaram mesmo que esta é a última época que fazem enquanto futebolistas.



Na renovação do plantel, o Bayern tem procurado novos jogadores e na última época contratou ao Benfica Renato Sanches, de 19 anos, raramente opção na equipa bávara e que no Euro2016 foi considerado o melhor futebolista jovem.