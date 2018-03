Bayern Munique goleia Borussia Dortmund e está cada vez mais perto do título

Lusa Comentários 31 Mar, 2018, 20:05 | Futebol Internacional

O Bayern cedo mostrou a superioridade e chegou ao intervalo a ganhar por cinco golos de diferença, construindo uma vitória que deixa o clube muito perto de conquistar o sexto título consecutivo.



Com 18 pontos ainda em disputa nas seis jornadas que faltam para o fim do campeonato, os bávaros somam 69 pontos e têm 17 de vantagem sobre o segundo classificado, o Schalke 04, pelo que podem chegar ao sexto título seguido em 07 de abril, em caso de vitória na visita ao Augsburgo ou se o Schalke não vencer.



Aos cinco minutos, Muller desmarcou o polaco Lewandowski para o primeiro golo, e o Bayern até podia ter chegado ao 2-0 ainda antes dos 10, mas o golo do francês Ribéry foi anulado pelo vídeoárbitro.



O colombiano James Rodríguez (ex-FC Porto) fez o segundo aos 14, antes de Muller aumentar a vantagem aos 23 minutos, numa exibição desastrosa da defesa dos visitantes.



Em cima do intervalo, o avançado polaco 'bisou' num lance de insistência de Ribéry, que, no minuto seguinte, perante um passe falhado de Akanji, fez o quinto golo, servido por James.



No segundo tempo, mais equilibrado, ainda houve tempo para o 'hat-trick' de Lewandowski (87), fazendo o sexto golo do jogo frente à antiga equipa e chegando aos 26 tentos nesta temporada na 'Bundesliga'.



Antes, o Schalke 04 segurou o segundo lugar ao vencer em casa o Friburgo por 2-0, com golos de Daniel Caligiuri, que converteu uma grande penalidade aos 63, e do austríaco Guido Burgstaller, dez minutos depois.



A equipa da casa permanece assim na segunda posição, com 52 pontos, beneficiando da derrota do seu mais direto perseguidor, o Dortmund.



Já o Hoffenheim goleou o Colónia em casa por 6-0, mantendo-se em sétimo lugar, na luta pelos lugares de acesso à Liga Europa. O médio Serge Gnabry foi o autor dos dois primeiros golos (22 e 47 minutos), com Mark Uth a 'bisar' também (56 e 65) - Lukas Rupp e Steven Zuber contribuíram também para o marcador.



Com o português Bruma em campo, o Leipzig teve mais dificuldades na visita ao reduto do Hannover, acabando por vencer 3-2 e segurar a quarta posição, beneficiando do empate sem golos do Bayer Leverkusen, em casa, com o Augsburgo.



O Estugarda não foi além de um empate (1-1) na receção ao Hamburgo, seguindo em oitavo lugar, enquanto a equipa visitante continua no último lugar, seis pontos abaixo da 'linha de água'.