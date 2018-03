Bayern Munique goleia em casa e consolida liderança da liga alemã

Lusa Comentários 10 Mar, 2018, 17:25 / atualizado em 10 Mar, 2018, 17:29 | Futebol Internacional

O penúltimo classificado da liga alemã foi prematuramente 'cilindrado' na visita à Allianz Arena, descendo ao balneário já a perder por 3-0, com um golo de Franck Ribéry, aos oito minutos, e dois de Robert Lewandowski, aos 12 e 19 minutos.



Na segunda parte, o holandês Arjen Robben ampliou a diferença (55), Franck Ribéry bisou (81) e Robert Lewandowski completou um 'hat-trick' (89), na conversão de uma grande penalidade, confirmando a supremacia da equipa comandada por Jupp Heynckes.



A derrota deixa o Hamburgo cada vez mais perto de uma inédita despromoção na próxima temporada. A equipa ocupa o penúltimo lugar e soma apenas 18 pontos, apenas mais um do que o último, o Colónia.



Noutra partida, o Hoffenheim recebeu e venceu por 3-0 o Wolfsburgo, mantendo-se na perseguição ao Leipzig pelo sexto lugar da 'Bundesliga', que dá acesso ao 'play-off' de acesso à Liga Europa.



O Wolfsburgo mantém-se tangencialmente acima da 'linha de água', com 25 pontos, em igualdade pontual com o Mainz, 16.° e já em lugar de despromoção.



Já o Augsburgo subiu provisoriamente à oitava posição, depois de vencer o Hannover por 3-1.



Numa jornada marcada pelo número de golos, Herta Berlim e Friburgo não foram além de um empate 0-0.