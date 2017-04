Bayern Munique insta Merkel a protestar contra atuação da polícia espanhola

Lusa 22 Abr, 2017, 17:08 | Futebol Internacional

"O governo alemão deve protestar perante o governo espanhol e pedir um esclarecimento do ocorrido", afirmou o presidente do Conselho Diretivo do clube bávaro, Karl-Heinz Rummenigge, em comunicado.



O Bayern, que foi eliminado da 'Champions' pelo Real Madrid, remeteu à chancelaria declarações de testemunhas e vídeos sobre o que o clube alemão qualifica de "ações brutais dos polícias espanhóis".



"Estamos horrorizados pelas ações desproporcionadas", frisou Rummenigge.



Durante o encontro de terça-feira, no Estádio Santiago Bernabeu, um grupo de polícias entraram na bancada onde estavam muitos adeptos do Bayern, alegadamente devido a uma tarja que não tinha sido autorizada.



Antes desta reação, o Bayern já tinha apresentado um protesto formal junto da UEFA pelo sucedido.