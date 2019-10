Bayern Munique sofre primeira derrota na Alemanha

Lusa Comentários 05 Out, 2019, 18:06 | Futebol Internacional

Os bávaros enfrentaram o Hoffenheim motivados pela goleada (7-2) imposta em Londres a meio da semana, frente ao Tottenham, em jogo da Liga dos Campeões, mas hoje, acabaram por ser surpreendidos pelo 'bis' do arménio Sargis Adamyan, aos 54 e 79 minutos, depois de, pelo meio, aos 73, o polaco Robert Lewandowski, ter apontado o único tento do Bayern.



O Dortmund, com tentos de Axel Witsel e Achraf Hakimi, aos 20 e 67 minutos, somou o terceiro empate consecutivo, após ter estado a vencer o Friburgo até muito perto do fim, mas um autogolo de Manuel Akanji, aos 89, permitiu a igualdade, já depois de Luca Waldschmidt (55) ter feito o primeiro tento dos visitados.



Um golo do Kevin Volland, aos 66 minutos, colocou os anfitriões do Bayer Leverkusen em vantagem sobre o Leipzig, adversário do Benfica na ‘Champions’, que chegou à igualdade, aos 78, por intermédio de Christopher Nkunku.



No jogo de abertura da jornada, o Hertha de Berlim somou a terceira vitória consecutiva (3-1) na receção ao Fortuna Dusseldorf, que somou o quarto encontro seguido sem vencer, enquanto o Mainz regressou aos triunfos, por 2-1, no reduto do Paderborn.



O Bayern divide agora a liderança com Leipzig, Friburgo e Bayer Leverkusen, todos com 14 pontos, mas podem vir a ser ultrapassados ainda hoje, caso o Schalke triunfe na receção ao Colónia.



No domingo, a ronda sete prossegue com a receção do Borussia Monchengladbach ao Augsburgo, o Wolsburgo é anfitrião do Union Berlin, e o Eintracht Frankfurt, de Gonçalo Paciência e André Silva, fecha a jornada em casa com o Werder Bremen.