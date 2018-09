Bayern Munique vence e lidera Liga alemã antes da visita ao Benfica

Lusa Comentários 15 Set, 2018, 20:15 / atualizado em 15 Set, 2018, 20:16 | Futebol Internacional

Os bávaros estreiam-se o grupo E de mais uma edição da ‘Champions’ no Estádio da Luz, mas antes aproveitaram o empate entre Wolfsburgo e Hertha Berlim, as duas outras equipas que tinham vencido os primeiros jogos, para se isolarem.



Com o médio português Renato Sanches no bando de suplentes, a equipa hexacampeã de futebol da Alemanha até esteve em desvantagem quando, aos cinco minutos, Wendell marcou o primeiro golo do jogo para o Leverkusen.



A resposta do Bayern não demorou: aos 10 minutos Corentin Tolisso igualou, e logo depois, aos 19, foi Arjen Robben a ‘virar’ o resultado.



O médio colombiano James Rodriguez fechou a contagem aos 89 minutos, colocando o Bayern Munique na liderança do campeonato alemão com nove pontos – o Bayer Leverkusen é 18.º e último, ainda sem qualquer ponto na atual temporada.



O Leipzig, onde alinha o português Bruma – que não saiu do banco -, somou a primeira vitória da temporada ao vencer por 3-2 o Hannover, com golos de Timo Werner (40 e 63 minutos) e do dinamarquês Yussuf Poulsen (nove minutos).



O Schalke 04, adversário do FC Porto no grupo D da Liga dos Campeões e que recebe na terça-feira os ‘dragões’, visita ainda hoje o Borussia Mönchengladbach.