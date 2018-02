Bayern Munique vence Schalke 04

Lusa 10 Fev, 2018, 19:56 | Futebol Internacional

Sem o treinador Jupp Heynkces no banco, devido a uma gripe, Lewandowski inaugurou marcador para os pentacampeões alemães, aos seis minutos, mas Di Santo empatou a partida, aos 29.



O capitão Thomas Muller desfez a igualdade aos 36 minutos, garantindo a 18.ª vitória dos bávaros na presente edição da Bundesliga, nona consecutiva.



O Bayern Munique lidera a prova com mais 18 pontos de vantagem sobre o Leipzig, segundo classificado, que jogou na sexta-feira, e mais 19 do que o Borussia Dortmund que hoje subiu à terceira posição, depois de vencer o Hamburgo, por 2-0.



O Bayer Leverkusen desperdiçou a oportunidade de se manter no segundo lugar da prova, em igualdade pontual com o Leipzig, ao perder por 2-0 com o Hertha Berlim, que na sexta-feira venceu o Augsburgo por 2-0.