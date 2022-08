Bayern Munique vence Wolfsburgo e `cola-se` na frente da Liga alemã

O jovem Jamal Musiala, de apenas 19 anos, fez o primeiro golo dos bávaros aos 33 minutos, enquanto o experiente Thomas Muller, de 32 anos, fechou as ‘contas’ (44) para os campeões alemães, num encontro onde Sadio Mané (73) ainda viu um golo ser-lhe anulado pelo videoárbitro, por fora de jogo.



No outro encontro de hoje, o Mainz e o União de Berlim também tinham a oportunidade de chegar ao topo da classificação, em caso de vitória, mas não foram além de uma igualdade a zero, num jogo onde Diogo Leite foi titular e completou os 90 minutos pelos berlinenses.



Os dois encontros de hoje fecharam uma jornada que teve início na sexta-feira, com o Borussia Dortmund de Raphael Guerreiro (jogou os 90 minutos) a vencer por 3-1 no terreno do Friburgo.



No sábado, o Estugarda, de Tiago Tomás, e o Leipzig, de André Silva, empataram por 2-2 frente ao Werder Bremen e ao Colónia, respetivamente, enquanto o Hoffenheim, sem Eduardo Quaresma na ficha de jogo, recuperou de uma desvantagem de 2-0 e somou a primeira vitória no campeonato (3-2) na receção ao Bochum.



A ‘surpresa’ da jornada deu-se em Leverkusen, com o Bayer a ser surpreendido no seu terreno pelo Augsburgo, por 2-1, numa ronda com cinco empates, três dos quais a dois golos, entre os quais os registados por Schalke 04 e Borussia Monchengladbach (2-2), e Hertha Berlim e Eintracht Frankfurt (1-1).