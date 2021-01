Bayern Munique volta às vitórias e reforça liderança na Alemanha

Quando o goleador polaco Robert Lewandowski fez o primeiro do jogo logo aos sete minutos, o colosso bávaro parecia arrancar para uma tarde tranquila, porém, e apesar de ter disposto de várias oportunidades de golo, não ‘matou' o jogo e o Friburgo chegou à igualdade aos 62, por intermédio do médio Nils Petersen.



O Bayern Munique, que tinha perdido a anterior partida do campeonato frente ao Borussia Mönchengladbach, partiu em busca dos três pontos e o atacante Thomas Müller, que tinha assistido Lewandovski no primeiro golo do encontro, marcou o tento que decidiu o jogo.



Com a vitória, os bávaros estão no primeiro lugar da Bundesliga, com 36 pontos, enquanto o Friburgo é o oitavo com 23.



A formação de Munique aproveitou da melhor maneira os deslizes das restantes equipas do pelotão da frente, sendo seguida pelo Leipzig (32 pontos), que empatou no terreno do Wolfsburgo, pelo Bayer Leverkusen (29 pontos), que perdeu fora com o Union Berlim, e pelo Borussia Dortmund (29 pontos), que empatou em casa com o Mainz.