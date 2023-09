Bayern opera reviravolta em Mönchengladbach e partilha liderança com Leverkusen

No entanto, os campeões da Alemanha sentiram grandes dificuldades, depois de sofrerem um golo à meia hora de jogo, pelo central japonês da equipa da casa, Ko Itakura, de cabeça, na sequência de um pontapé de canto batido pelo lateral esquerdo austríaco Maximilian Wober.



Na segunda parte, o Bayern encostou o seu adversário ‘às cordas’, chegou ao empate ao minuto 58, por Leroy Sané, só possível graças a uma assistência fantástica do médio Joshua Kimmich, a pôr a bola nas costas da defesa adversária e no peito do seu colega de equipa, que a dominou e chutou para o fundo das redes.



No entanto, só conseguiu dar a volta ao marcador aos 87 minutos, e tem de agradecer a um jovem de 18 anos, o francês Mathys Tel, que, lançado por Thomas Tuchel, aos 81, foi o autor da cabeçada que deu a vitória aos bávaros, mais uma vez através de um cruzamento de grande qualidade de Kimmich.



Com esta vitória, o Bayern ‘encostou-se’ ao Bayer Leverkusen na liderança, ambos com nove pontos, seguidos de um quinteto formado pelo Estugarda, Union Berlim, Hoffenheim, Wolfsburgo e Friburgo, todos com seis pontos.



No entanto, o Union Berlim, adversário do Sporting de Braga no Grupo C da Liga dos Campeões, do qual também fazem parte o campeão italiano Nápoles e o Real Madrid, poderá deixar este quinteto e juntar-se à dupla que lidera, caso vença na receção ao Leipzig, no domingo.