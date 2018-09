Bayern perde em Berlim e tem a liderança da `Bundesliga` em risco

Lusa Comentários 28 Set, 2018, 22:11 | Futebol Internacional

O bósnio Ibisevic, aos 23 minutos, de grande penalidade, e o eslovaco Duda, aos 44, marcaram os golos da equipa da capital, projetada para o segundo lugar da tabela, com os mesmos 13 pontos de Bayern, mas pior diferença de golos.



Neste fim de semana prossegue a sexta jornada e o primeiro lugar pode passar para o Dortmund, que tem 11 pontos e joga em Leverkusen, ou para o Werder Bremen, que tem também 11 pontos e visita o Estugarda.



O Bayern, adversário do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões, jogou com Renato Sanches a titular, com o português a atuar 63 minutos, no quarteto do meio campo -, uma exibição em linha com o resto da equipa, ou seja 'pobre'.



Este é já o segundo jogo seguido do Bayern sem ganhar na 'Bundesliga'. Na última jornada, sofreu um golo perto do final e empatou 1-1 com o Augsburgo, em plena Allianz Arena.