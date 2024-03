Bayern perde em casa com o Dortmund e fica a 13 pontos do líder Leverkusen

Cinco jogos depois, os bávaros, sem o lesionado Raphaël Guerreiro, voltaram a perder na Bundesliga e o 12.º cetro consecutivo é, praticamente, uma miragem.



Na Allianz Arena, Karim Adeyemi abriu o ativo de pé esquerdo, logo aos 10 minutos, depois de uma transição rápida, com o norueguês Julian Ryerson, aos 83, a dilatar a vantagem para a equipa do Dortmund, que, assim, se isola no quarto posto, com 53 pontos.



Com este resultado, o Bayern Munique mantém os 60 pontos no segundo posto, contra os 73 do Leverkusen, e pode ver o terceiro colocado Estugarda ficar a apenas um ponto, em caso de vitória no domingo, na receção ao Heidenheim.



O líder Bayer Leverkusen venceu em casa o Hoffenheim, por 2-1, mas os golos da reviravolta só aconteceram já perto do apito final.



Na BayArena, o primeiro desaire na prova e em toda a época, ao 39.º jogo, esteve perto de acontecer, um dia depois de o técnico Xavi Alonso ter garantido que iria permanecer no comando dos 'farmacêuticos' na próxima temporada, colocando, assim, um ponto final nos rumores de que iria rumar a outras paragens.



Maximilian Beier adiantou o Hoffenheim, quando decorria o minuto 33, numa vantagem que durou até aos 88, altura em que Robert Andrich restabeleceu a igualdade, abrindo caminho para o checo Patrik Schick (90+1) virar o jogo a favor dos anfitriões.



Em busca do primeiro título de campeão germânico da sua história, os 'farmacêuticos' ainda não perderam qualquer partida oficial esta temporada, somando 34 vitórias e cinco empates entre campeonato, Taça da Alemanha e Liga Europa.



Já o Leipzig (5.º), ficou-se pelo ‘nulo’ na receção ao aflito Mainz (16.º), com o mesmo resultado verificar-se entre o Eintracht Frankfurt (sexto) e o Union Berlim (12.º), que teve Diogo Leite a titular.



O Wolfsburgo, com Tiago Tomás entre os suplentes, foi a Bremen vencer por 2-0, num encontro em que as duas equipas terminaram com 10 jogadores. De resto, o Friburgo (7.º) venceu de forma esclarecida no reduto do Borussia Mönchengladbach (13.º) por 3-0.