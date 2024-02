Bayern regressa aos triunfos e continua a lutar para não perder domínio na Alemanha

O avançado internacional inglês foi mesmo determinante no triunfo nos bávaros, ao marcar o golo do triunfo, aos 90+1 minutos, depois de ter aberto o marcador, aos 56, numa partida em que o internacional português Raphaël Guerreiro foi titular e esteve a tempo inteiro no campeão germânico.



Pelo meio, o esloveno Sesko, avançado do Leipzig, refez a igualdade na partida, aos 70 minutos.



Mesmo em ‘crise’, e em perigo que falhar a conquista da Bundesliga após 11 temporadas seguidas, o Bayern Munique segue no segundo posto, a oito pontos do Bayer Leverkusen, que na sexta-feira bateu em casa o Mainz, por 2-1.



Nesta jornada, destaque ainda para o internacional português Gonçalo Paciência, que foi suplente utilizado no desaire no Bochum no campo do Borussia Monchengladbach, por 5-2.