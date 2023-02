Bayern regressa às vitórias na Bundesliga e recupera liderança

Os bávaros responderam da melhor forma à vitória do Borussia Dortmund, no sábado, por 1-0, no terreno do Hoffenheim.



No campeonato mais disputado dos últimos anos, o Bayern comanda com 46 pontos, em igualdade pontual com o Borussia Dortmund, seguidos pela equipa sensação da época, o Union Berlim (43).



Ainda com pretensões, a 12 jornadas do fim do campeonato, seguem-se Leipzig (42) e Friburgo (41), que hoje se atrasou ao empatar 1-1 na receção ao Bayer Leverkusen.



O Bayern, decacampeão germânico, deu um 'festival' de futebol de ataque na Allianz Arena com terreno nevado, relançando assim a sua candidatura a novo troféu.



Uma semana depois de perder com o Borussia Mönchengladbach (3-2), reentra na senda do sucesso e logo contra um adversário que se sabia muito difícil, pelo futebol defensivo que pratica.



Aos 31 minutos, o Bayern encontrou finalmente um erro do adversário, com Aissa Laidouni a falhar a interceção de uma bola enviada para Kingsley Coman, que centrou para o cabeceamento para golo de Choupo-Moting.



Thomas Müller - recordista de jogos pelo Bayern, com 430 partidas - lançou Coman aos 40 minutos, que em corrida bateu o guarda-redes Frederik Rönnow.



Tudo ficou pior para o Union Berlim, ainda antes do intervalo, com o 3-0 de Jamal Musiala, aos 45+1, após jogada construída por Coman. Uma bela prenda para Musiala, que hoje fez 20 anos.



A segunda parte, jogada em grande parte com neve a cair, foi de gestão para a equipa campeã em título.



Julian Nagelsmann, com a vitória assegurada, lançou na parte final, para meia hora de jogo, Sadio Mané, regressado de lesão e ainda à procura de ritmo.



Quem também jogou, na segunda parte, foi o português João Cancelo, que entrou na partida aos 78 minutos, enquanto Diogo Leite foi titular no Union Berlim.



No estádio Europa-Park Stadion, o Friburgo cedeu um empate 1-1, no jogo que disputou com o Bayer Leverkusen.



Vincenzo Grifo adiantou o Friburgo, aos 28 minutos, e Sardar Azmoun empatou, aos 67.



Com este resultado, a formação de Leverkusen passa a ter 28 pontos e mantém-se no 11.º lugar.