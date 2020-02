Bayern `tremeu` ante o lanterna-vermelha, mas segurou liderança na Alemanha

Serge Gnabry colocou os heptacampeões germânicos em vantagem, aos 25 minutos, mas Dennis Srbeny aproveitou uma má saída de Manuel Neuer da baliza e empatou o encontro em cima do intervalo, aos 44.



O Bayern voltou à vantagem aos 70 minutos, por intermédio do 'inevitável' Robert Lewandowski, antes de Sven Michel, aos 75, repor a igualdade, que seria desfeita perto do final, através do internacional polaco, que anotou o 'bis' e consumou o triunfo dos bávaros, aos 88.



A formação comandada por Hans-Dieter Flick, que na terça-feira visita o Chelsea, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, mantém-se no topo da classificação, com 49 pontos, mais quatro do que o Leipzig, que no sábado joga no reduto do Schalke 04.