Bayern vence em Estugarda e lidera com Wolfsburgo

01 Set, 2018

Os campeões germânicos, nos quais Renato Sanches continua sem ser opção, não sentiram dificuldades e, com golos de Goretzka (37 minutos), Lewandowski (62) e Muller (76), construiram um triunfo fácil.



Mais complicada foi a vitória do Wolfsburgo, que encetou uma reviravolta na visita ao Bayer Lerverkusen, que somou o segundo desaire consecutivo, enquanto os visitantes garantiram o segundo triunfo na prova, desta feita por 3-1.



A equipa da casa inaugurou o marcador aos 24 minutos, pelo avançado jamaicano Leon Bailey, mas o Wolfsburgo deu início à reviravolta no marcador com um autogolo do guarda-redes austríaco Ramazan Ozcan, aos 36, e teve sequência aos 55 e 60, com golos do avançado holandês Wout Weghorst e do médio suíço Renato Steffen.



Um golo do kosovar Milot Rashica, aos 90+6, deu a vitória ao Werder Bremen por 2-1 no terreno do Eintracht Frankfurt, com Gonçalo Paciência no 'banco', de onde não saiu, e sem Francisco Geraldes.



Antes do golo decisivo de Rashica, que tinha sido lançado em campo aos 83 minutos, a formação de Bremen tinha chegado à vantagem com um tento do japonês Osako, aos 20, e os anfitriões, já depois da expulsão do holandês Willems, aos 32, empataram pelo francês Haller, aos 54, na conversão de um penálti.



O Hoffenheim, terceiro classificado na época passada, venceu em casa o Friburgo, por 3-1, depois de ter estado a perder, graças ao 'bis' do húngaro Szalai e um tento, nos descontos, do croata Kramaric, numa ronda em que se registaram os empates 1-1 entre Augsburgo e Borussia Mönchengladbach e entre Nuremberga e Mainz.



O Schalke 04, adversário do FC Porto no grupo D da 'champions', joga no domingo, com receção ao Hertha Berlim.