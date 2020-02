Bayern vence em Mainz e comanda provisoriamente à espera de deslize do Leipzig

A formação bávara, que esta temporada não tem conseguido impor a hegemonia das últimas épocas, resolveu a partida ainda na primeira parte, com golos do polaco Robert Lewandowski (oito minutos) - o 22.º na competição -, de Thomas Muller (14) e do espanhol Thiago Alcantara (26). Em cima do intervalo, o holandês Jerry St. Juste fez o tento de 'honra' dos anfitriões (45).



Com 42 pontos, o Bayern comanda à condição a 'Bundesliga', podendo ser ultrapassado ainda hoje, caso o Leipzig, segundo, com 40, triunfe na receção ao Borussia Mönchengladbach, quarto, com 38. O Mainz é 15.º classificado, com 18.



Em Dortmund, diante do Union Berlin, o internacional português Raphael Guerreiro assistiu o inglês Jadon Sancho (13) para o Borussia começar a construir o resultado expressivo (5-0), que foi completado com mais quatro tentos, pelos pés do norueguês Haaland (18 e 76) - já leva sete em apenas três jogos -, de Marco Reus (68), de penálti, e do belga Axel Witsel (70), deixando o Dortmund provisoriamente no último lugar do pódio, com 39 pontos.



O ponta de lança Haaland é primeiro jogador da história da 'Bundesliga' a marcar sete golos em três jogos, enquanto Sancho tornou-se no jogador mais jovem da prova a chegar à marca dos 25 golos.



O Bayer Leverkusen, adversário do FC Porto nos 16 avos da Liga Europa, perdeu no estádio do Hoffenheim (2-1), mas mantém-se em zona europeia, quinto lugar, com 34 pontos, mais um do que os locais, que são sétimos.



Com o português Gonçalo Paciência de início, rendido pelo compatriota André Silva, aos 46 minutos, o Eintracht Frankfurt garantiu uma igualdade a um golo já em tempo de descontos, no reduto do Fortuna Dusseldorf, que despediu o treinador Friedhelm Funkel esta semana.



O Eintracht ocupa a 10.ª posição (25 pontos) e o Dusseldorf é 17.º e penúltimo classificado (16).



De volta às vitórias e no nono posto, com 26 pontos, está o Augsburgo, depois de bater em casa o Werder Bremen, por 2-1, que se mantém em 16.º, com 17.