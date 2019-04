Bayern vence Werder Bremen e consolida liderança graças ao central Süle

Lusa Comentários 20 Abr, 2019, 18:05 | Futebol Internacional

Em Munique, depois de muito procurarem, os hexacampeões germânicos conseguiram chegar ao triunfo graças ao golo do internacional alemão, aos 75 minutos, numa altura em que o Werder Bremen já estava reduzido a 10 elementos, por expulsão do sérvio Milos Veljkovic, aos 58.



O português Renato Sanches iniciou a partida no banco de suplentes do Bayern, sendo ‘lançado’ pelo técnico Nico Kovac aos 87 minutos, para o lugar de Serge Gnabry.



Com quatro rondas por disputar, a formação de Munique continua no topo da ‘Bundesliga’, com 70 pontos, tendo dilatado, provisoriamente, a vantagem sobre o Borussia Dortmund, segundo classificado, com 66, que no domingo visita o Friburgo.



O Bayer Leverkusen ultrapassou o Werder Bremen na classificação e entrou em ‘zona europeia’, subindo ao sexto lugar, depois de vencer por 2-0 o Nuremberga, penúltimo classificado, com golos do argentino Lucas Alario, aos 61 minutos, e de Kevin Volland, aos 86.



Na luta pela manutenção, o Augsburgo superou o Estugarda com uma goleada por 6-0 e complicou ainda mais a tarefa dos visitantes, que não vencem há seis jogos para o campeonato e ocupam o antepenúltimo posto, seis pontos abaixo da ‘linha de água’.



Philipp Max, Marco Richter, com dois golos cada, Rani Khedira e Andre Hahn foram os artífices do expressivo resultado, que permitiu ao Augsburgo afastar-se da zona de despromoção.



Num encontro entre equipas do meio da tabela, o Mainz venceu por 3-1 na receção ao Fortuna Düsseldorf. Jean-Philippe Mateta adiantou a equipa da casa logo no arranque, mas Dodi Lukebakio empatou para o Fortuna, antes de falhar uma grande penalidade que daria a reviravolta aos visitantes.



A situação foi aproveitada pelo Mainz, que recuperou a vantagem por Karim Onisiwo e selou a vitória com o segundo tento de Jean-Philippe Mateta.