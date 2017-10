Bayern volta a empatar e deixa fugir o Dortmund

Lusa 01 Out, 2017, 16:56 | Futebol Internacional

No primeiro encontro após o despedimento do técnico Carlo Ancelotti, a formação bávara voltou a desperdiçar uma vantagem de dois golos, tal como já tinha acontecida na última ronda, perante o Wolfsburgo (2-2).



Com o francês Willy Sagnol como treinador interino, o Bayern Munique chegou ao intervalo na frente, com um golo de Hummels, aos 10 minutos, e no arranque da segunda parte, aos 49, aumentou a diferença, pelo polaco Robert Lewandowski.



O Hertha Berlim não baixou os braços frente aos pentacampeões germânicos e fugiu à derrota com remates certeiros do eslovaco Duda, aos 51 minutos, e do veterano avançado costa-marfinense Kalou, aos 56.



Com este resultado, o Bayern Munique subiu ao segundo posto da Bundesliga, em igualdade pontual com o Hoffenheim, que foi derrotado no campo do Friburgo (3-2), mas ficou a cinco pontos do Borussia Dortmund, que reforçou assim a liderança.