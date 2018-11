Bayern volta a empatar e Dortmund reforça liderança na Alemanha

Lusa Comentários 03 Nov, 2018, 17:43 | Futebol Internacional

Com Raphäel Guerreiro a tempo inteiro, a formação de Dortmund foi vencer ao terreno Wolfsburgo por 1-0 e passou a ter quatro pontos de vantagem sobre o rival bávaro, que conquistou as últimas seis edições da 'Bundesliga'.



Renato Sanches foi titular no quarto encontro consecutivo do Bayern Munique em que não vence em casa, desta vez graças a um tento de Holer, aos 89 minutos, que anulou a vantagem alcançada os 80, por Gnabry.



No decorrer da ronda, a equipa de Munique, que é rival do Benfica no Grupo E da 'Champions', pode ser apanhada no segundo posto pelo Borussia Mönchengladbach e pelo Werder Bremen.



Um golo solitário de Marco Reus, aos 27 minutos, foi suficiente para o Borussia Dortmund, que foi campeão pela última vez em 2011/12, sair vitorioso na casa do Wolfsburgo e reforçar a liderança da prova.



O Schalke 04, que é adversário do FC Porto igualmente na Liga dos Campeões, recebeu e venceu o Hannover por 3-1 e subiu ao 13.º posto, distanciando-se dos lugares de despromoção. Bentaleb, Embolo e Uth fizeram os golos da formação da casa, enquanto Weydandt marcou para os forasteiros.



Destaque ainda para o Bayer Leverkusen, que continua em queda livre, desta vez com uma pesada derrota caseira perante o Hoffenheim, por 4-1, com o avançado brasileiro Joelinton em destaque, com um 'bis'.



O Bayer caiu para o 12.º posto, enquanto o Hoffenheim subiu provisoriamente ao sexto lugar.