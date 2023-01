BBC pede desculpa por sons pornográficos em jogo inglês

Os sons interromperam transmissão apresentada pelo ex-futebolista inglês Gary Lineker antes do jogo entre o Wolverhampton e o Liverpool no Estádio Molineux na noite de terça-feira.Mais tarde, Lineker publicou no Twitter a fotografia de um telemóvel que se encontrava no estúdio.”, disse Lineker.Por sua vez, a BBC não achou muita piada e divulgou um comunicado.”, escreveu.Um "youtuber", que se autodenomina “Jarvo”, adiantou no Twitter que tinha sido o autor da façanha. “Jarvo” publicou um vídeo no qual liga para o telemóvel para ativar os sons.“Jarvo”, cujo nome verdadeiro é Daniel Jarvis, foi banido em outubro de todos os eventos desportivos em Inglaterra e no País de Gales durante dois anos após invadir um jogo particular de críquete entre as seleções inglesa e indiana em setembro de 2021 e interromper o batedor inglês Jonny Bairstow.Relativamente ao jogo de futebol, o Liverpool venceu o Wolverhampton (1-0) e apurou-se para a quarta ronda da prova, depois do empate a dois golos no primeiro jogo, em Anfield Road.Na próxima ronda, os "reds", que tiveram o luso Fábio Carvalho de início, vão medir forças com o Brighton.