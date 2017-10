Bebeto: Este é o ano de Cristiano Ronaldo

Mário Aleixo - RTP 24 Out, 2017, 12:25 / atualizado em 24 Out, 2017, 12:25 | Futebol Internacional

Bebeto, em declarações ao jornalista da Antena 1 David Carvalho, foi claro: “É o ano de Cristiano Ronaldo, o melhor da sua carreira. Grande profissional. Faz o trabalho de casa”.





Por causa do filho Matheus Oliveira que joga no Sporting, o antigo futebolista torce pelo clube de Alvalade. Matheus figura nos quadros do Sporting e por isso a antiga estrela “canarinha” vai torcer por um Sporting campeão no fim da época.O Mundial da Rússia está aí à porta e ainda bem que os três melhores jogadores vão marcar presença. Ronaldo, Neymar e Messi que esteve em risco de falhar irão abrilhantar o Campeonato do Mundo.O Brasil é um sério candidato ao título mundial porque, na opinião de Bebeto, “tem jogadores de grande qualidade” e, por isso mesmo”, “vai ser difícil para Portugal lutar pela vitória na competição”.