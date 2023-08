O presidente do Comité Disciplinar da FIFA, Jorge Ivan Palacio, aprovou a suspensão de Luis Rubiales “de todas as atividades relacionadas com futebol a nível nacional e internacional”.





Esta suspensão, que entra em vigor já a partir deste sábado, estende-se por um período inicial de 90 dias.

Poderá, porém, ser prolongada enquanto estiver em curso o processo aberto pela Comissão Disciplinar contra Rubiales na última quinta-feira.







Além da interrupção das atividades desportivas, Rubiales fica impedido de contactar a jogadora Jenni Hermoso ou pessoas próximas da mesma.