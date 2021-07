Belga Toby Alderweireld deixa o Tottenham para jogar no Qatar

O experiente central, de 32 anos, assinou contrato de três épocas com o Al-Duhail, até 2024, sendo que o emblema qatari deverá pagar perto de 15 milhões de euros (ME) aos 'spurs', de acordo com a comunicação social britânica.



No Al-Duhail, Toby Alderweireld deverá ser treinado pelo português Luís Castro, que deixou o Shakhtar Donestsk no mês passado e tem sido apontado como próximo 'timoneiro' do vice-campeão do Qatar.



O jogador belga chegou ao Tottenham em 2015, proveniente do Atlético de Madrid, por 16 ME, tendo somado 236 partidas e nove golos pelo clube londrino, o qual ajudou a atingir a final da Liga dos Campeões, em 2019.



Alderweireld, que defrontou Portugal nos oitavos de final do último Campeonato da Europa, tem ainda passagens por Ajax (2004 a 2013) e Southampton (2014/15).