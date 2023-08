Bellingham dá a vitória ao Real e iguala marca de Ronaldo

O Real Madrid voltou hoje a vencer no arranque da Liga espanhola de futebol, desta vez no campo do Almeria (3-1), com um ‘bis’ de Jude Bellingham, que marcou pela segunda ronda seguida e igualou Ronaldo.

Desde 2009, com o avançado português, que nenhum jogador do Real tinha marcado nas duas primeiras jornada da ‘La Liga’, feito agora alcançado pelo médio internacional inglês, que se juntou esta temporada aos ‘merengues’ vindo do Borussia Dortmund.



Após o triunfo na estreia no campo do Athletic Bilbau (2-0), o Real Madrid voltou a vencer na segunda ronda, mas entrou a perder com o Almeria, que chegou à vantagem logo aos três minutos, por Sérgio Arribas.



Já depois de Bellingham ter batido por duas vezes o guarda-redes português Luís Maximiano, que fez a sua estreia na equipa da casa, o médio inglês assistiu Vinicius Júnior, aos 73 minutos, na confirmação do triunfo merengue.



Também hoje, Real Sociedad, esta época com lugar garantido na Liga dos Campeões, e Celta Vigo, que se salvou da descida na última ronda da temporada 2022/23, empataram (1-1) em San Sebastian, com André Silva, na equipa da casa, e Gonçalo Paciência, na formação forasteira, ausentes ambos devido a lesão.