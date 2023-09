Bellingham imparável `salva` Real Madrid nos descontos ante o Getafe

O quarto triunfo em outras tantas jornadas, que permitem aos ‘merengues’ seguirem isolados no comando, voltou a ter o jovem inglês, de 20 anos, como protagonista, com o quinto golo em quatro desafios.



Os 103 milhões de euros pagos aos alemães do Borussia Dortmund pelo que foi eleito melhor jogador da Bundesliga transata continuam a dar frutos, uma vez que na ronda anterior já tinha igualado Cristiano Ronaldo e outros seis atletas com quatro golos nos três primeiros desafios pelo clube.



Lazcano (1929), Arbiza (1941), Marsal (1956), Puskás (1958), Sneijder (2007) e Van der Vaart (2008) tinham sido os outros futebolistas a fazer história nos ‘blancos’.



A formação visitante, em que o central português Domingos Duarte foi titular, até chegou ao intervalo na frente, com Borja Mayoral, aos 11 minutos, a aproveitar um mau atraso de Fran Garcia e bater Kepa.



O empate do Real Madrid, aos 47 minutos, por Joselu, não foi isento de polémica por possível fora de jogo, contudo prevaleceu a decisão de validar o tento.



Os ‘pupilos’ de Carlo Ancelotti dominavam, mas, sem o irreverente Vinícius Júnior, lesionado, faltava criatividade e explosão ao seu futebol, algo resolvido já nos descontos quando o guarda-redes não conseguiu segurar um remate de Lucas Vázquez, surgindo o internacional inglês na recarga oportuna.



A festa do Real Madrid esteve assim em sintonia com a nova ‘cara’ do Estádio Santiago Bernabéu, que não recebia um desafio há três meses, e que neste período teve um avanço significativo nas obras de remodelação, destacando-se o teto retrátil.



A abertura de uma nova bancada, a renovação das cadeiras, as luzes ‘led’ com imagens em 360.º, a melhoria da acústica, a fachada exterior quase completa ou a tecnologia que permite guardar e proteger o relvado foram algumas das novidades no recinto.