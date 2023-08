Belotti salva Mourinho da derrota em duelo de treinadores portugueses

Com Rui Patrício na baliza e Renato Sanches a estrear-se como suplente utilizado (entrou aos 65 minutos), a equipa de Mourinho até entrou a vencer, com Belotti a ‘faturar’ aos 17 minutos, mas a Salernitana respondeu com dois golos do veterano Candreva, aos 36 e 49 minutos.



Com as atenções viradas esta temporada para a qualificação para a Liga dos Campeões, a Roma fugiu de derrota, com Belotti a marcar aos 82 minutos, impedindo igualmente o que seria uma surpreendente vitória de Paulo Sousa na capital italiana.



Também com aspirações ‘Champions’, a Atalanta arrancou a Serie A com um triunfo por 2-0 no terreno do Sassuolo.