Benfica ataca vitória na Youth League

Mário Aleixo - RTP 18 Abr, 2017, 09:59 | Futebol Internacional

A equipa de juniores do Benfica avança para a "final four" da Youth League com a ambição de a conquistar | slbenfica.pt

O conjunto benfiquista vai defrontar o Real Madrid nas meias-finais, na sexta-feira, em Nyon, numa reedição do embate de há três anos, quando as “águias” bateram os espanhóis, por 4-0, mas acabaram por ceder na final, diante do FC Barcelona (3-0), que vai jogar contra os austríacos do Red Bull Salzburgo na outra meia-final.



O jogo entre Benfica e Real Madrid está marcado para o Estádio Colovray, em Nyon, na sexta-feira, dia em que também se realiza a outra meia-final, entre FC Barcelona, carrasco do FC Porto, e Red Bull Salzburgo, sendo que a final está agendada para 24 de abril.



Otimismo de treinador e jogadores



O treinador da equipa de juniores do Benfica considera que a presença na “final four” da UEFA Youth League de futebol é marcante na evolução das jovens “águias”, que ambicionam conquistar a prova que lhes fugiu em 2014.



João Tralhão, de 36 anos, salientou que "a vontade de ganhar e de querer sempre mais" da atual equipa de juniores é igual à de 2014 e frisou que "não há jogadores de primeira nem de segunda" no grupo, que integra alguns elementos que são presença habitual na equipa B, como Rúben Dias, Aurélio Buta, Florentino, Gedson Fernandes, Diogo Gonçalves ou José Gomes.



O médio Florentino Luís, de 17 anos, admitiu que essa maior atenção por parte de Rui Vitória "é um fator extra de motivação" e que jogadores como Gonçalo Guedes e Renato Sanches, que também disputaram a Youth League, são "referências".



Já Aurélio Buta disse que o Benfica está preparado para defrontar os “merengues”: "O Real Madrid é uma equipa forte, que gosta de ter bola, mas estamos preparados para o que vamos encontrar. Sabemos que toda a gente está de olhos postos em nós e vamos continuar focados no nosso trabalho".